Babyshower, ligikaudu kuus aastat tagasi USA-st siia jõudnud komme, on pidu veel sündimata lapse auks. Umbes kuu enne tita sündi peetav trall on katsikutest lõbusam, suurem, ja mis kõige tähtsam – kergem. Beebi kõrvalt on külaliste vastuvõtmine hoopis keerulisem. Nagu paljud suured asjad, sündis babyshower’gi praktilisest vajadusest. Muuseas, shower ei tähenda siinkohal dušši, vaid vihmavalingut, peo nimetuse eestikeelseks vasteks on pakutud mudilasevihma, sest sajuna langeb sel peol südamlikke soove ja kinke.