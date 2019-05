Tapa–Narva raudtee ehitustööd jätkuvad

Sellel aastal on plaanis remontida veel Sonda–Kiviõli–Püssi ja Kohtla–Jõhvi lõigud. Töid tehakse järk-järgult ning viimase objekti valmimine on planeeritud novembrikuusse.

"Raudtee kapitaalremonditööde teostamine on esimene osa suuremast eesmärgist, milleks on järkjärguline kiiruste tõstmine kuni 135 kilomeetrini tunnis," ütles Eesti Raudtee ehitusteenistuse juht Riho Vjatkin. "Lisaks raudteetöödele tuleb kiiruste tõstmiseks rekonstrueerida ka ülesõidukohad. See hõlmab foorisüsteemi rekonstrueerimist tänapäevastele nõuetele vastavaks ja tõkkepuude paigaldamist," sõnas Vjatkin. Hankemenetlus töövõtja leidmiseks ülesõidukohtade remonditöödele on hetkel käimas ning tulemused selguvad üsna pea.