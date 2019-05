10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Et enam jänni ei jääks

Saiakopli osakond olevat majandi üks paremaid. Siin on ka kõige suurem külvipind. Teraviljagi tuleb külvata 364 hektarit. “Kivide koristamine, sõnnikuvedu – kõik on kukil,” märgib peaagronoom Harald Jalakas. “Inimesed on meil hakkajad,” kuuled Saiakopli osakonna juhatajalt Vello Aanilt. No kas või see Viljam Õunapuu. On pensioniealine, ent teeb vanale traktorile vaat missugust säru! Tragisid tööinimesi on sovhoosi peale küll ja küll.