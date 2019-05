SKA aastapäevaretk tipnes Väike-Maarja päästekolledži hoovil

Võidumeeskonna edu saladuseks oli see, et nad sooritasid võistlusülesanded hästi ning läbisid raja väga kiiresti. Kui neljapäeva hommikul läks teele 14 võistkonda, siis finišisse jõudis neist üheksa. Enamik retke lõpetanud võistkondadest kõndis läbi keskmiselt 85 kilomeetrit.

Retke korraldaja, akadeemia vilistlane Martin Kreek ütles, et ta on väga uhke kõigi nende inimeste üle, kes söandasid sellise väljakutse vastu võtta. "Lisaks on uskumatult äge, et kõigil kolmel aastal on meil ilmaga tohutult vedanud, nagu ka sel aastal," sõnas Kreek ning lisas, et tema jaoks on säärase retke korraldamise puhul kõige olulisem anda osalejatele võimalus teha midagi ennastületavat.