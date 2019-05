"Pealinnast piirilinna": kodukant peitis teravaid elamusi ja nostalgiat

Viru-Nigula muuseumi juhataja Ene Ehrenpreis sõnas, et "Pealinnast piirilinna" on toonud neile palju külastajaid. Tuldud on Tallinnast ja Hiiumaalt. Palju ka koduvallast. "Üldiselt asutatakse meile vähe sisse, oleme nurgatagused. Tavaliselt ei juhtu, et meie juurde tuleb mitu voori inimesi," ütles Ehrenpreis. Ta rõõmustas, et esimest korda toimunud üritus on nende jaoks end ära tasunud. "Ma ei kahetse põrmugi, et me liitusime. Teine kord kavatseme teadlikumalt valmistuda. Teeme reklaami," lisas muuseumi juhataja.

Külalisi oli kaunis päev toonud ka Toolse vanasse pioneerilaagrisse. Perenaine Helen Karus rääkis, et inimesed külastasid neid peamiselt nostalgiast. Vanale pioneerilaagrile uue elu andnud naine jutustas, et auväärses eas inimesed astusid saali ja imestasid, et see on nii suur. "Täna aga küsis üks mees, et kas oleme vaheseina ehitanud sest maja on nii väikeseks jäänud," rääkis Karus. Turismindusega seotud Karus arvas, et "Pealinnast piiirilinna" projektil on võimalus lendu tõusta, kui seda veetakse jätkusuutlikult.