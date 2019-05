Rakke maapoiss võitis noore taluniku kutsevõistluse

Noore taluniku kutsemeisterlikkuse võistlus koosneb kümnest alast. "Mulle sobis kõige rohkem traktori täpsussõit," lausus Lavrentjev. "Alad on ikka seinast seina: näiteks või valmistamine, kultivaatori pii vahetus, looma eluskaalu määramine," lisas ta.

Lavrentjev lõpetas tänavu talvel kutsehariduskeskuses neljanda taseme õppe, kuid see ei tähenda, et tal kooliga nüüd sidemed läbi on. Nimelt kavatseb ta sügisel jätkata viienda taseme õpet ja juba praegu tegeleb ta nooremate kaasõpilaste juhendamisega.