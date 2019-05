Oo, see on Tallinna vanalinnas ilus aeg! Mida kõike nauditavat ja ägedat korraldajad teatriarmastajatele kohale on toonud! Rakveres on sel ajal hubane vaikelu: lilled õitsevad, linnukesed siristavad, ja see kõik on ju ka nii-nii ilus, aga mitte ikka päris see. Tõsi, meil on Baltoscandal. Ainult et mitte igal aastal. Saunafestival ja muu seesugune on ka, aga kui süda kuulub teatrile, siis jääb see jubedasse nälga.