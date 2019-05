Kes pääsesid laulupeole?

Lääne-Virumaalt läheb laulukaare alla 40 koori. Lääne-Virumaa laulu- ja tantsupeo kuraator Ingrid Pärnamäe ütles, et laulupeole said kõik Lääne-Virumaalt sinna pürginud koorid.

Maakonna kooride liigiline jaotus on järgmine: valikmudilaskoorid – 8; lastekoorid – 7, valiklastekoorid – 2 (kokku lastekoore – 9); poistekoorid – 4; meeskoorid – 2 (meeskoor Rakvere ühendas oma jõud Kuusalu Meeskooriga ja nemad osalevad protsessis

Rahvamuusikapidu on Ingrid Pärnamäe sõnul sellel aastal eriliselt nähtavaks-kuuldavaks tehtud. Peo toimumispaik on Vabaduse väljak. Meie maakonnast on rahvamuusikuid kuuest kollektiivist: rahvamuusikaansambel Kungla, Simuna Kapell, Tamsalu Väikekandlerühm, Virumaa Noorteorkestri Pärimusmuusikud, Uhtna Mandoliiniorkester, Tapa Valla Mandoliiniorkester