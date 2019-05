Vallimäe ehitus pandi pausile

"Võtsime lisaaega teatud tööde arvelt, et selgitada välja ja käia üle kõik võimalikud Vallimäge puudutavad tehnilised lahendused – kogu tehnika pool, juurdepääsud ja muu –, et midagi ei jääks arvestamata," rääkis linnapea Marko Torm.

Ta lisas, et linnavalitsus on korraldanud kohtumisi väga mitmesuguste ürituste korraldajatega, et uurida ka nende vajadusi. Näiteks väisas viimati koos meeriga läinud neljapäeval Vallimäge koorijuht Hirvo Surva.