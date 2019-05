See juhtus Värava talus. Kaks nädalat hiljem meenutasid taluperemees Aivar Toomikas ja -perenaine Angelina tol päeval läbielatut.

Taluperenaine rääkis, et käis tol päeval Haljalas rolleriga poes. Et sõiduriist pisut streikis, julgestas tuttav naine teda tagasiteel autoga. Vaevalt olid naised garaaži jõudnud, kui mats käiski. “Olin just võtnud rollerilt süüte välja, kui hakkas kõik selga lendama,” rääkis Angelina, kes oli hetkega jäänud garaaži rusude alla.