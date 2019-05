Soome lipu all sõitev kalalaev Roxen kuulub Haapsalu firmale Morobell. Venemaa võimud pidasid laeva 10. mail Kaliningradi lähedal kinni, kahtlustatuna ebaseaduslikus kalapüügis Venemaa majandusvööndis.

10. mail Venemaa majandusvööndis kinni peetud ja Kaliningradi eskorditud kalalaeva Roxen kaptenile esitati süüdistus, laeval ja kaptenil lahkuda ei lubata. Laevaomanik on palganud kaks advokaadibürood.

Välisministeeriumi asekantsler Annely Kolk ütles, et Eesti konsul on käinud laeval kahel korral ning suhelnud ka advokaadiga, kuid teadaolevalt on süüdistus esitatud ainult laeva kaptenile.