Põleng jättis Rakke laululavast järele vaid plekid ja tukid

Väike-Maarja, Koeru ja Jõgeva komando pritsimehed lõpetasid raskesti ligipääsetavas paigas üle kolme tunni kestnud kustutustööd kella kolmveerand nelja paiku hommikul. Juhtunu täpsemad asjaolud ja põhjused selgitab edasine menetlus, kuid arvatakse, et tegemist võis olla pigem hooletuse kui tahtliku süütamisega.

Samal ajal kui päästeameti eksperdid eile ennelõunal sündmuspaika uurisid, jalutas laululava juures kohalik elanik Arno, kes nentis: “Ilus kõlakoda oli, aga nüüd on ainult pleki- ja tukihunnik.” Mehe ütlusel ei usu ta, et tulekahju põhjuseks võis olla vana elektrikilp. “Kilp oli hoopis teisel pool sellest kohast, kus on suurema põlengu jäljed,” lisas ta.