10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

11–12-aastased IV klassi lõpetanud lapsed on just selles eas, kus enesekontroll on veel välja arenemata ja huvi seikluste vastu kisub kaasa elu iseseisvaks tundmaõppimiseks. Niisugune laps vajab täiskasvanute pidevat järelevalvet. Kui aga vanemate töökohustused seda ei võimalda, siis võibki iseseisvust taotlev õpilane minna sihitule otsisklemisele ja väärtegudele, mille eest alandatakse käitumishinnet ja mis viib paljudel juhtudel raskeltkasvatatavuseni. Kui laps lõpetab IV klassi, siis on vanematel õige aeg järele mõelda, kas mitte saata oma laps internaatkooli. Vaeküla Internaatkool avab eeloleval õppeaastal kaks V klassi, kuhu võetakse kokku 70 õpilast. See peaks suutma rahuldada kõigi oma rajooni lastevanemate taotlused. Internaatkooli õpilane võib igal laupäeval sõita tasuta oma koju ja viibida seal pühapäeval. Koolis on korralik toitlustamine neli korda päevas, mugav ja puhas internaat, tasuta õpikud ja muud õppetarbed, täielik riietus ja spordivarustus, spordibaasid, hästi sisustatud töökojad poistele ja tütarlastele, töötavad mitmesugused ringid, kus iga õpilane võib leida tegevuse.