10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

“Flora” Kadrina tsehhis käib praegu uue tuubiliini ehitus, mis peaks plaani järgi andma aastas 15 miljonit alumiiniumtuubi. Seadmed selle tarbeks on Saksa FV-st. Hoone tuubiliinile on püsti pandud, tööd on aga seal veel tublisti. Sel aastal tahetakse see käiku lasta. Kõigepealt hakatakse tuubidesse panema toodangut, mis on praegu klaastaaras.