Juhtkiri: justkui mitte kuidagi ei saaks

Aga ei. Riigigümnaasiumi ehitus põrkus järjekordse takistuse vastu: muinsuskaitseamet kehtestas ühise kaitsevööndi, mille eesmärk on tagada kinnismälestiste vaadeldavus ja mälestistelt avanevate algupäraste vaadete säilimine. Nimetatud vööndisse jääb ka plaanitava riigigümnaasiumi ala. Kui kõrvale jätta küsimus, kas riigigümnaasiumi tarbeks ikka on vaja uut maja, siis just nendesamade vaadete säilimine on olnud riigigümnaasiumi kõneksolevasse paika ehitamise üle arutamisel peamine murelaps.