10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

ETKVL-i Rakvere Kaubandusliku Inventari Tehase ametiühingu klubi meeskoori 20. aastapäeva kontsert pakkus täissaalile paar tundi mehiseid laule. Kontserdi esimene osa koosnes eesti heliloojate kaasaegsest loomingust, teine eesti klassikast, sealhulgas lauldi A. Lätte “Malemängu”, mis on koori repertuaaris püsinud 20 aastat.

10 aastat tagasi

Vene rahvusest noormehed räägivad rõõmsalt, et sõjavägi aitab tõsiselt kaasa nende eesti keele oskuse arendamisele, nii mõnigi neist oleks keeleõppe eesmärgil ajateenistuses kauemgi. Kaitseväeteenistust alustavatest noortest umbes 15 protsendil on tõsiseid raskusi eesti keelest arusaamisega. Teenistusaja lõpuks on enamik neist eesti keele vähemalt mingil tasemel omandanud.