Rakvere juhid otsisid põhjanaabritelt vastuseid

Vajaduse purikatuse järele on tinginud asjaolu, et Rakvere laululava ei ole kontserdipaigana korraldajatele atraktiivne, kuna alati tuleb arvestada ilmaga, mis teadupärast on heitlik. Sama tõdesid Rakvere delegatsiooni võõrustajad Soomes. Hamina sündmuste tootmisjuht Paula Kouki kõneles, et purikatus iseenesest ei ole see, mis ürituste korraldajad linna tooks, kuid see on hea müügiargument, mis annab korraldajaile kindlustunde, et ettevõtmine õnnestub iga ilmaga. Hamina tuntuima suveürituse, üle aasta toimuva Hamina Tattoo kunstiline juht Lassi Ikäheimo oli veendunud, et ilma katuseta ei oleks nende festivalil nii suurt kõlapinda. 1990. aastast toimuvat militaaransamblite festivali külastas 2018. aastal ligikaudu 150 000 turisti.