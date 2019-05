10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Kevad on tulnud. Seda ei tunne Rakvere linnas mitte ainult tolmust. Tänavapilt on muutunud mitmekesisemaks, karvasemaks ja värvikamaks. Liiguvad ringi (on arvamusi, et meessoost) olevused, kes on ülevalt kangesti karvased (kadeduseks kiilaspeadele ja kurvastuseks juuksuritele) ja alt lillelistes, triibulistes või muudes mustrites.