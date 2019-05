Otsus Rakke laululava põlengu menetluse kohta tuleb uuel nädalal

Politsei pressiesindaja Leana Loide teavitas, et korrakaitsjad palusid omakorda Väike-Maarja vallavalitsusel hinnata põlengu tagajärjel hävinud laululava kahjusummat. Otsuse menetluse alustamise kohta teeb politsei järgmisel nädalal.

Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla rääkis, et vallavalitsus vaeb veel laululava edasist saatust, kuid ta pidas tõenäolisemaks, et vanasse, raskesti ligipääsetavasse asukohta uut kõlakoda ei rajata. Pigem võib kõne alla tulla laululava ehitamine Rakke kooli õpilaskodu taga asuvale platsile. Viimasest on kujunenud aleviku rahva harjumuspärasem peopaik, kus korraldatakse samuti Rakke päeva.