10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Kultuuriasutuste majanduslikust baasist

Rajooni täitevkomitee viimasel istungil oli arutusel kultuuriasutuste majandusliku baasi olukord. Arutelu toimus rajooni rahvakontrolli komiteest esitatud materjalide põhjal. Ettekannetest ja aruannetest selgus, et rajooni kultuuriasutuste materiaalne baas on ebarahuldavas seisukorras. 20 riiklikust klubilisest asutusest vajavad kapitaalremonti 10 ja 51 raamatukogust 8. Hädasti on tarvis uusi ruume viiel raamatukogul, sealhulgas ka rajooni lasteraamatukogul. Suurel osal remonti vajavatest majadest on katused katki. Põhjalik kapitaalremont on vaja teha Vihula, Viru-Nigula, Kadrina, Vergi, Vajangu ja Simuna kultuurikolletele. Kuigi majandite abiga on kultuuriasutuste varustamine inventariga tunduvalt paranenud, ei ole kaasaegset ilmet ja varustust veel ühelgi. Majandid täidavad halvasti V. I. Lenini 100. sünniaastapäevale pühendatud sotsialistliku võistluse kohustusi kultuuriasutuste majandusliku baasi tugevdamiseks. Suurt puudust tuntakse akordionidest, mikrofonidest ja magnetofonidest. Paljudel isetegevuskollektiividel ei ole veel ühtset esinemisriietust. Hästi on abistanud kultuuriasutusi Haljala ja “Õitsengu” kolhoos. Kuid üldiselt eraldavad rajooni kolhoosid kultuur-elukondlikest fondidest vähe vahendeid kultuuriasutuste majandusliku baasi tugevdamiseks. Sageli jäetakse need fondid koguni kasutamata.