Getoekspressi kohvikus seatakse vastamisi usk ja teadus

Kohvikus ja getobutiigis Nana Pipi Riidekapp mängib muusikat Märten Matsu ja on võimalik kuulata näitust “Heligeto”. Kell 14.30 vestleb Kärt Devaney Minni Riariga taaskasutusest, tekstiilitööstusest ja kõigest, mida Minni on näinud oma reisidel arengumaade tööstusettevõtetesse. Kell 15 toimub taaskasutusmoenäitus, kus on esindatud meistrimärgid Nana Pipi, MonEriL ja Marta Cycles.