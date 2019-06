10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Läinud kolmapäeva pärastlõunal oli Viitnal rohkesti külalisi. Nimelt avati sel päeval Viitnal motell. Nüüd on autoturistidel Viitnal tore peatuspaik. Koht on ilus, otse väiksema järve kaldal, mändide all. Ehitamisel püüti maha võtta võimalikult vähe puid. Ka autode parkimisplatsil kasvavad puud. Majakesed on kenad ja omapärased, toad mugavad.