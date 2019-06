Rakvere tänavakorvpalli turniiri auhinnafond lööb Helsingi oma

"Oodata on põnevaid 3x3 lahinguid, sest mõlemal etapil osalevad ka Läti ja Venemaa võistkonnad, kelle peamine eesmärk on püüda 10. augusti "3x3 Tallinn Open Guest Finali" pääset," kõneles Eesti Korvpalliliidu 3x3 valdkonna juht Reigo Kimmel. Tema sõnul on nii Rakvere kui ka Viimsi turniiril ka oluliselt suurem auhinnafond, kui läinud pühapäeval Helsingis toimunud 3x3 etapil.