Kasin konkurents luhtas rekordimõtted

“Loomulikult läksin starti mõttega joosta hea aeg. Ma tean, et olen valmis praegu isikliku rekordi purustamiseks, aga paraku jah jäi konkurents väga kasinaks. Vaatasin küll, et ilm on jahe ja tuuline, aga pole mõtet passida, vaid lähen ikkagi ja proovin,” kõneles Nevolihhin. Ta lootis enda sõnutsi viimase hetkeni, et stardinimekirja kantud välisvõistleja Maria Caballero Paraguaist tuleb stardijoonele, kuid seda kahjuks ei juhtunud.