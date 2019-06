Vaade: koolid. Majad. Inimesed

Mulle tundus lühinägelik mitte kaasata lapsevanemat, kes, tõsi, ei kuulu isegi hoolekogusse, küll on aga rumalalt aktiivne ja tahab kaasa rääkida. Ilmselgelt pole ma ka teab mis haridus­spetsialist. Ka mitte inimhingede insener ega isegi ehitaja. Lihtne lapsevanem, kes valutab südant.

Pean ütlema, et taevani kõrguvate hoonete rajamise hullust pole ma kunagi mõistnud. Võimalik, et see näitab rikkust ja küllust. Ilusat ja head elu. Arengut. Aga ... nagu on öelnud Tiibeti usujuht dalai-laama, on meil üha suuremad majad, aga toad – need on tühjad. Tõsi.

Olles vanem kahele pojale, kellest üks käib Lääne-Virumaa suurimas koolis ja teine väikeses vallakoolis, on mul kaks kogemust. Mõlemas saab õppida. Mõlemas aidatakse õppida. Väike versus suur. Erinevad lapsed, ilmtingimata. Ometi ühendab neid kahte erisugust kooli üks sarnasus – õpetajad.

Lapsevanemana pole ma arukamat soovitust kuulnud kui valida lapsele kool õpetaja järgi.

Ei ole tähtsust, kas maja on suur või väike või kas mööbel on ajast, mil mina nühkisin koolipinki. Ei. Olulised on inimesed. Need, kes loovad oma kooli tunde, ehitavad üles midagi, mis saab armsa tarkusetempli loo osaks.

Majad kerkivad mängeldes, eriti kui raha on, kuid kõikvõimalikud ja võimatud otsustajad, juhid, peaksid mõtlema sisule. Tegelikult aina enam ka sellele, kuidas ja kust leida nendesse uutesse, moodsatesse klaasmajadesse õpetajaid. Vajalikke tugispetsialiste. Varsti ka õpilasi. Neid, kes tulevikus Eesti uueks loovad.

Loodan väga, et põhikooli lõpuks on minu poisid juba valinud välja selle, mis neid köidab, milles nad on head. Olgu nende kutsumuseks robootika, reaalained, miks mitte muusika. See võib saada nende elu looks.

Kui ma peaksin töörühma inimestele midagi soovitama, siis seda, et otsustajatel jätkuks kainet meelt rääkida koolide sisust ja hoiduda tuleks, jumala pärast, rapsimisest. Haridusvaldkonnas võiks see olla suurim tõde, millest lähtuda. Ikka tasa ja targu. Hoidudes sulgemast täna ühte kooli ja kahe nädala pärast teist.