Lätist varastatud suunaviidad kruviti Simuna teeristile

Varastatud suunaviitadest väiksem juhatas oma algses asukohas Riia–Valka maantee ääres Vīksnupesi tallu. Teine näitas teed samas piirkonnas ja andis matkalistele teada, et kolme kilomeetri kaugusel on Seda linnake ning seda läbiv Via Hanseatica turismimarsruut. Fotole jäid nimetatud kaks viita aga juba Lääne-Virumaal Simuna lähistel.

Kes selle “naljaga” hakkama sai, pole teada, ja vaevalt, et kunagi saadaksegi. Sellised suunaviidad maksavad Eestis 200–300 eurot ilma paigalduse ja postita, kuid vähe usutav, et lätlased oma politsei abil nende jälgi ajavad. Pigem on kahju moraalne ja ajab vanduma. Tekib küsimus, mis peab inimese peas toimuma, et pidada auto tee ääres kinni, kangutada lahti suunaviit ja kaasa võtta.