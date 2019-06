Stepan Tšõrulik, 1976. Matt kahe käiguga.

Lahendus:

musta kuningas on juba surutud vertikaalile a. Sellistes seisudes on tavaliselt kasulik hõivata eelviimane horisontaal või vertikaal. Järelikult 1. Vd2–d7! Ükskõik, mis must käib, järgneb ühekäiguline matt 1. ... b7–b6, 2. Vc3–a3X; 1. ... b7–b5, 2. Vc3–c6X; 1. ... Ka6–b6, 2. Vd7-d6X.