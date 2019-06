10 ja 50 aastat tagasi

Käes on eksamite aeg

Tänavu kevadel asus meie rajooni keskkoolides küpsuseksameid sooritama 400 abiturienti. 8-kl. kool jääb seljataha rohkem kui 1100 noorel. Abituriendid kirjutasid küpsustöö möödunud reedel, 8-kl. koolide lõpetajad asusid eksamikirjandit kirjutama päev hiljem. Teemad tehti noortele teatavaks raadio teel. Nüüd on kõigis koolides esimesed eksamitulemused selgunud. Rakvere I Keskkooli õppealajuhataja Irma Tanvell jutustas järgmist. Rakvere I Keskkoolis on tänavu 122 abiturienti. Neist ühel ei lubatud küpsustööd kevadel kirjutada. Kolmel viimasel õppeaastal neljadele-viitele õppinud lapsed – neid on 15 – vabastati eksameist. Ent leidub ka vabatahtlikke. Erinevalt mullusest tuleb tänavu kõigis õppeaineis ainsana viitega hinnatud abituriendil Lembitu Kuusel sooritada kuldmedali taotlemiseks kõik eksamid ja alles haridusministeerium otsustab, kas ta on medali ära teeninud. Ehkki paremad õpilased on eksameist vabastatud, on päris häid töid. Hindele viis kirjutati kolm kirjandit. Palju oli neljasid. Ent ülekaalus olid kolmed. Olulisi erinevusi aastahinnetega ei olnud. Eelistati Tammsaare loomingut käsitlevat teemat, kuid kirjutati ka Leninist Majakovski kujutuses. Kuldmedali kandidaat Lembitu Kuuse valis teema “Mis erutab mind kaasaja teaduse arengus”. Tema küpsustöö hinnati viiega.