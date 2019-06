Müügikoht nagu sörts vett ahjukerisele

Kujutage ette, et jalutate Rakveres Kastani puiesteel keskpäeval laadaputkade ees, kraadi elavhõbedasammas nilpsab juba 30-ne järele, keha on märg nagu saunalaval, ja siis näete putkat, kus müüakse villaseid sooje riideid. See mõjub nagu sorts vett saunakerisele.