Suur galerii: Vaata ülevaid fotosid Virumaa tantsimise peost

Virumaa tantsimise peo kunstiline juht Märt Agu rääkis, et see oli rõõmus pidu omade keskel, mis mõeldud tegijatele. "Nii peaks olema iga pidu," ütles Agu.

Virumaa tantsimise peol tantsiti üldtantsupeo "Minu arm" tantse, kuid need pandi teistpidi järjekorda. Virumaa pidu algas lõpust ja nii kõlas avatantsuna "Maa hing", mis juubelitantsupeol saab lõppakordiks.

Virumaa tantsimise pidu toimus küll Rakveres, kuid kunstilise juhi sõnul ei lisanud nad peole juurde kreisit kiiksu. "Fenomen on aga see, et tantsijad ei vea kunagi alt. Nad tulevad peole ja tahavad pidutseda," sõnas Märt Agu.