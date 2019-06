Marti Kuusik sai kahtlustuse kehalises väärkohtlemises

Kuusik lausus, et kahtlustuse esitamine on tavapärane kriminaalmenetluse samm. “Et mind üle kuulata, tuli mulle omistada roll, roll saab olla kahtlustatav. See oli rääkimise, ülekuulamise eeltingimus. Ja ma ootasin seda juba mõnda aega, nii et oli väga meeldiv, et lõpuks ka minuga võeti ühendust ja minu käest küsiti,” kõneles Kuusik Postimehele. Marti Kuusik kinnitas, et jätkab poliitikas igal juhul. “Kõik see on poliitika, mida me siin ajame. Ma olen siin ja jätkan siin,” ütles ta.