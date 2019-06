Politsei: lukustamata jalgrattad on varastele kerge saak

Narva politseijaoskonna juhtivuurija Sergei Maslennikovi sõnul esineb ka korteritesse ning garaaži- ja keldriboksidesse sissemurdmisi, kuid väga palju vargusi pannakse toime just vaba juurdepääsu teel. „See tähendab, et näiteks õues jäetakse ratas lukustamata ja järelevalveta või jäetakse see ööseks trepikotta. Samas peab arvestama, et trepikotta pääsevad ka kõrvalised inimesed ning see ei ole turvaline koht oma vara hoiustamiseks. Fonolukuga uks ei ole vargale takistuseks.“

Sergei Maslennikov rõhutab, et iga inimene saab ise palju ära teha, et tema vara võõrastesse kätesse ei satuks. „Ära jäta oma asju järelevalveta. See lausa kutsub vargaid tegutsema ning nende jaoks on tegu lihtsa saagiga. Kindlasti lukusta jalgratas kui pead selle juurest lahkuma,“ soovitas uurija ning lisas, et videokaamera salvestised on politsei jaoks väga tähtis asitõend, tänu millele kurjategijad kindlaks teha ja vastutusele võtta.