Rakveres registreerusid selged grupijuhid

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu tegevdirektor Sven Hõbemägi rõhutas, et tähtis on just see, et turvalisusega tegelevate asutuste juhid näitavad selge grupijuhi rolli võttes teistele eeskuju. "See annab inimestele mõtlemisainet," sõnas ta. Küsimusele, kas omavalitsuste liidu tegevdirektor on ka ise selge grupijuht, vastas Hõbemägi, et on seda juba aastaid ja mitte ainult jaanipäeval.