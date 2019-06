Tagasihoidliku spordisõbra meelest ei anna öised pressikonverentsid ega Eesti meeste koondise treenerite tagasiastumine meie jalgpallile midagi juurde. Soov lahkuda võib olla küll auküsimus, aga kas selle soovi rahuldamine on ka parim otsus, on teine asi. Tean, et maailmameistrivõistlustel põrujate treenerid saavad enamasti sule sappa. Otsitakse uus ja loodetakse, et saab parem. Mõnikord saab. Mõnikord mitte.