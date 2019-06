10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

10 aastat tagasi

AS Kunda Nordic Tsement on rajanud Aru karjääri uue lubjakivikillustiku tehase, mis on müravaiksem ja keskkonnasäästlikum. Tsemenditehas vahetas välja lubjakivikillustiku purustussõlme tehnopargi ning alates sellest nädalast tehakse katsepurustamisi ja -sõelumisi Lõuna-Aru karjääris uue seadmega, mis töötab lõug- ja koonuspurustite süsteemil.