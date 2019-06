Ole jaanipäevaks valmis ehk 8 asja, mida apteegikotti panna

Päikesekreem

Jaaninädalavahetus tõotab tulla päikeseline, seega on päikesekaitsevahend lahutamatu osa apteegikotist. "Päikesekaitsevahendit valides jälgi, et see kaitseks korraga nii UVA- kui UVB-kiirguse ees. Kreemi valimisel peaks arvestama kindlasti oma nahatüübiga, kuid hea on, kui päikesekaitsefaktor oleks vähemalt 30, seda eriti pikemalt päikesekäes viibides. Päikesekreemi tasub proviisor Meola sõnul kasutada juba seepärast, et see hoiab ära naha enneaegse vananemise.

Seedimisele

Jaaninädalavahetusel on organismil argisest suurem koormus. Rasvane toit võib kaasa tuua ebameeldivus- ja raskustunde kõhus, kõhuvalu või kõrvetised. Apteegis on preparaate, et tekkinud vaevustele õigel ajal jaole saada. Ebamugava täiskõhutunde ja suurenenud gaaside korral on abi seedeensüümidest ja simetikooni sisaldavatest kapslitest ja pulbritest. "Tugevate pisteliste valude korral kõhus aitavad drotaveriini tabletid. Kõrvetiste korral on abiks antatsiidid ehk mageensiumi-, kaltsiumi- ja alumiiniumisoolad, mis aitavad mao ülihappesust neutraliseerida," selgitab Meola. Ta lisab, et laktoositalumatuse puhul tuleks kindlasti kotti pakkida ka laktaasiensüümi sisaldavad tabletid, kapslid või tilgad.

Putukatõrjevahend

Suvehooaja lendavate tüütuste peletamisel on tuntumaks abimeheks sprei, kuid lisaks sellele on olemas ka sääski peletavad kreemid ja pulgad. Veel üks tõhus ja mugav viis putukakaitseks on putukavõru. See toimib ühe kuu ja on kantav nii käel kui ka jalal. "Jälgi, et vahend pakuks sääskedele lisaks kaitset ka teiste putukate, puukide ja parmude eest," soovitab proviisor.

Aaloe-geel

Aaloe-geeli tasub suvehooajal apteegikotis hoida juba seepärast, et oma toimelt on see vägagi mitmekesine: saab kasutada nii ärrituse kui putukahammustuste leevendamiseks, väiksemate nahavigastuste ravimiseks ning naha rahustamiseks raseerimise- ja päevitamisejärgselt.

Antiseptik

Antiseptik on tuntud haavapuhastaja, kuid lisaks saab sellega puhastada käsi ning suveperioodil on see eriti hea abimees puukide eemaldamisel. "Kui leiad oma kehalt kinnitunud puugi, siis eemaldada see nii ruttu kui võimalik ja desinfitseeri hammustuse koht antiseptilise vahendiga."

Plaastrid või haavaliim-sprei

Igas hästi varustatud apteegikotis on pakk plaastreid. Alternatiiv klassikalistele plaastritele on haavaliim-spreid, mis kaitsevad haava niiskuse, mustuse ja bakterite eest. "Haav tuleb katta puhta sidumismaterjaliga, sest nii luuakse uute rakkude ja väikeste veresoonte kasvuks ja arenguks vajalik niiske keskkond. Kui haav jätta lahtiselt õhu kätte, siis muutub see kuivaks, paraneb aeglaselt, sinna võib kergesti tekkida põletik ja moodustuda armkude," selgitab plaastrite olulisust proviisor.

Valuvaigistid

Olenemata valu allikast või põhjusest on kindel üks: valu ei pea kannatama. Seda eriti jaanipidustuste ajal. Väiksemate traumade korral võib abi olla külmakompressist, suurema valu korral küsi nõu valuvaigistite kohta apteekrilt.

Pohmelliplaastrid ja -kapslid