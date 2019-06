10 ja 50 aastat tagasi

Heinale! Miks kõik rohujahuagregaadid veel ei tööta?

Heinavarumine on vastutusrikkamaid töid põllumajanduses. Rohke ja kvaliteetne hein on üks teguritest piima- ja lihatoodangu suurendamisel ning nende omahinna alandamisel. Kahjuks kannatab paljudes majandites just heina kvaliteet. Peamine põhjus peitub viivitamises heinatöö alustamisega. Umbes pool heinast suudetakse koristada õigeaegselt ja hea söödaväärtusega, ülejäänu on juba hiline. Seetõttu ei ole heina söödaväärtus sageli põhu omast parem. Agronoom võib viimasel juhul küll kiidelda suurema heinakogusega, kuid piima saame lõppkokkuvõttes ikkagi vähem. Juunikuu esimesel poolel alustasid heinatöid “Õitsengu” ja Viru-Nigula kolhoos ning Rägavere ja Vinni sovhoos. Käesoleval nädalal lisandus neile veel kümmekond majandit. Jõudsalt kerkivad heinarõugud Hulja sovhoosis. Rohujahuagregaatidest alustasid õigeaegselt tööd “Energia” kolhoosi ja Simuna ning Vinni sovhoosi AVM-0,4-d. Teiste majandite kallid agregaadid kõik veel kahjuks ei tööta. See on kurjast. Kui laseme mööda esimese, kõige magusama rohujahuteo, siis pole loota ka karotiinirikast sööta.

Artur Talvik jäädvustas filmile Laekvere maapoisi teekonna tippu

Vinnis Jaapani majas esilinastus Artur Talviku dokumentaalfilm “Baruto – tõlkes kaduma läinud”, mis jutustab Kaido Höövelsoni teest tippsumomaadlejaks. Film, mida Artur Talvik hakkas tegema neli aastat tagasi, räägib Kaido Höövelsoni alias Baruto raskest teest tippu. Sumotraditsioonide, rangete rituaalide ja -hierarhia järkjärgulise tundmaõppimise kaudu kirjeldab linateos ida ja lääne kultuuri erinevusi. Filmi autor Artur Talvik ütles enne filmi esilinastust, et kuigi juttu on sumost, ei ole tegemist spordifilmiga. “Sumo on jaapanlaste jaoks midagi palju enamat kui sport, see on elustiil,” lausus Talvik, kelle sõnul huvitas teda esialgu see, miks üks eesti maapoiss läheb Jaapanisse, täiesti teise kultuuri tegelema alaga, kus üks tugev mees tõukab teise ringist välja. Film näitab, kui raske on inimesel harjuda võõra kultuuriga, saada üle koduigatsusest ning seejuures vastu pidada ja iseendaks jääda. Üks stseen, mis esilinastusel olnud publikule sügava mulje jättis, oli see, kuidas Baruto Jaapanis videost jälgib, mil moel tema elusuuruses vahtkummist kuju tassitakse kaubanduskeskusesse.