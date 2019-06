Repliik: nakkav eeskuju

Neile, kes võtsid vallajuhi postituse all julguse öelda, et seesugune tööaja kasutus küll kuidagi valla huve ei teeni, vastas aga juht, et ei maksaks lasta kadedust ega kibedust oma hinge. Vot nii! Kade ja kibe ei maksa olla ka siis, kui lihtne töötaja peab ametile jäägitult pühenduma, ülemused aga võivad tsipake vabamalt suhtuda. Eeskuju on paraku nakkav.