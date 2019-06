10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Rajooni rahvakontrolli komitee kontrollis koos Standardite ja Mõõtetehnika Riikliku järelvalve Eesti Vabariikliku Laboratooriumiga kaalumajanduse ja mõõtetehnika olukorda rajoonis. Kokku vaadati kolhoosides ja sovhoosides üle 2367 mõõtu ja mõõteriista. Selgus, et 21% neist on kasutamiskõlbmatud. Halb lugu on autokaaludega.