Porkuni kool leidis uue direktori

Piret Kamber rääkis, et põhjusi, miks ta Porkuni kooli juhiks kandideeris, oli mitu. Ubjast pärit ja Kunda kooli lõpetanud naine sõnas, et süda ihkab tagasi sinna, kust pärit ollakse. “Olen neli aastat Kuusalu tugikeskust üles ehitanud ja tundsin, et on aeg teha midagi suuremat, olulisemat,” ütles Kamber.