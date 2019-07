Kajast pole juba neli päeva midagi kuulda. Kas keegi on teda näinud?

Reedel päeval Jõhvi kesklinnas kadunud Kaja lähedased püüdsid kogu nädalavahetuse saada väikseimatki teavet naise kohta. Poeg Siim rääkis, et sõitis nädalavahetusel Jõhvis ja selle ümbruses ringi, samuti on ta läbi kamminud koduümbruse. Kaja kohta on uuritud tuttavatelt ja sõpradelt, et teada saada, kas naine võis minna kellegi juurde. “Mitte midagi,” tegi poeg Siim eile kokkuvõtte.