Vastukaja: kui räägid, siis räägi üks jutt ...

Viru-Nigula vallavalitsuse käitumine vabadussõja kalmistu rüvetamisel vahetult enne võidupüha, mille ajendist, võidetud Võnnu lahingust, möödus 23. juunil 100 aastat, oli piinlik ja häbiväärne. Sama piinlik ja häbiväärne oli aga ka vallavalitsuse esindajate reaktsioon. Virumaa Teataja kirjutas: “Viru-Nigula vallavalitsuse teatel käivad Kundas praegu mitmel ehitusobjektil kaevetööd ning vana sõjaväekalmistut kasutatakse vaheladestuskohana.” See viitab, et kalmistu rüvetamine oli teadlik ja planeeritud tegevus, mis pidigi nii toimuma.

Küll aga väitis vallavanem Einar Vallbaum viimasel vallavolikogu istungil Kohaliku Info Keskuse andmeil, et “see ei ole meie süü, ehitaja ise viis sodi sinna, arvas, et võib kõik viia sinna, kuigi me tahtsime vaid mullaga täites niitmist paremaks saada”. Ning lisas, et tal on piinlik. Minul on ka piinlik, aga kangesti tahaks teada, kes valetas, kas ametnik või vallavanem, kes elegantse liigutusega süü koolipoisi kombel kellegi teise kaela lükkas. Ja kuidas vallavanem ja tema ametnikud, kes tõenäoliselt aeg-ajalt ikka Kalmistu teel liiklema juhtusid, ehitajale omistatavaid sigadusi ise tähele ei pannud? Te pole ju ometi kassipojad, keda ninapidi loiku peab toppima ja tagumikule laksu andma! Või olete?