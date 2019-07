Heina tehes niida maa-ala servast serva

Samuti on soovitav valmistatud heina- ja silorullid rohumaadelt esimesel võimalusel eraldi piiritletud hoiukohtadesse kokku koondada. See vähendab hiljem hinnalisest loomasöödast huvituvate ulukite, näiteks karude ja hirvede, põhjustatud kahjusid loomapidajale.

"Eesti on väga rikas ja mitmekesine maa, kus looduslikud metsad ja sood vahelduvad põllumajandus- ja talumaastikuga. Elurikkuse hoidmise seisukohalt on väga olulised erinevad traditsiooniliselt majandatavad liigirikkad poollooduslikud kooslused nagu niidud, puisniidud ja looduslikud karjamaad. Nende alade loodusväärtuste hoidmisel on võimalus