Sauna taga esindusväljaku ääres

Korras. Kõik on nii, nagu peab, jõudsin naastes mõelda. Viivu pärast ilmus vaatevälja miski, mis pani küsima: mis asi see on? Kas väljaku äärde on toodud kurikuulus eluheidikute suvila, on keegi ehitanud endale isikliku saunamaja või on saunafestivali melus üks ihuharimiskoht maha ununenud? Naiivne oleks mõelda, et see ka päriselt nii on. Majake väljakul on segadust tekitav.