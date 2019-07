Noortekogu vaagub hinge

Lääne-Virumaa noortekogu tegevuse jätkumine järgmisel aastal on suure küsimärgi all. Lääne-Virumaa noortekogu nüüdsest endine president Triinu Rääk ütles, et tegevuse lõpetamisele paneb mõtlema noortevolikogude asutamine maakonnas. “Tulevik on lahtine, sest praegu on käsil valdade ja linna noortevolikogu loomine, mille tõttu jääks [Lääne-Virumaa] noortekogu tagaplaanile ja toetuseta. Seega on teadmata, kas jätkame tegevust või ei,” selgitas Rääk.