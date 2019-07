Rännakul poisist meheks on kibe maik

Mis tunne on kasvada poisist meheks? Äsja kinodesse jõudnud filmi “Mid90s” režissöör Jonah Hill vastab napilt: “Valus.”

1990. aastate Los Angeleses juhtuva loo keskmes on Stevie, 13-aastane poiss, kel pole kodus kõik parimas korras: emal on tegemist oma suhtemuredega, vanem vend Ian klobib nooremat mõnuga. Aga nagu ta ühel päeval oma eeskujult Raylt, mustanahaliselt, asjalikult, heatahtlikult rula­profiks pürgijalt, kuuleb, on teistel kodus asjad palju hullemad.