Aleksandra Goryachki­na – Ekaterina Lagno, Kaasan 2019. Kuidas saab valge mängida võidule?

Lahendus

Valge seis ei ole veel võidetud, nõksutada aga võib. 1. Kc3–d2!. Käigu mõte on tõtata appi oma vankrile, mis üksinda ei suuda väärata musta kuninga toel lipustuda ähvardavat h etturit. Must pidi siin kindlasti jätkama 1. ... c4–c3! just vastupidisel eesmärgil hoida valge kuningas vähemalt üks rida eemal. Lagno aga arvas tõenäoliselt, et viik on saavutatud nii või teisiti, ja jätkas 1. ... h4–h3?, mille peale partii jätkus 2. Kd2–e3 h3–h2, 3. Vh8–g8+ Kg3–h3, 4. Ke3–f2!. Korraga selgus, et must 5. Vh8+ tõttu lippu peale panna ei saa. Lagno proovis veel 4. ... h2–h1R+, aga peale 5. Kf2–f3! langes peagi valge vankri saagiks ettur c3. Et ka musta kuningas oli surutud laua äärde, lõppeski lõppmäng vanker ratsu vastu peagi noore venelanna kasuks. Võit, nagu öeldakse, tühja koha pealt.