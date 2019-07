Lõbusõitu pakkunud vertikaalkarussell lõpetas vanarauana

Tallinna kõige uuem väliatraktsioon, kaubanduskeskuse T1 Mall of Tallinn katusel asuv vaateratas sõidutab gondlis istuja merepinnast 120 meetri kõrgusele, kust on võimalik nautida kilukarbisiluetile avanevat vaadet. Ilmselt mitte nii kõrgelt ja nii kaugele avanevat vaadet, ent siiski sama närvekõditavat tunnet said omal ajal nautida rakverlased kohalikul vaaterattal.