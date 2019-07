Rallisõitja Georg Gross sõuab abieluranda

Pulmapidu peetakse maalilises Vihula mõisas. Georg Gross saabus tõotuste saarele kahe rallisõiduauto ja helikopteri eskordi saatel koos peiupoistega. Üheks peiupoisik on rallisõitja Ott Tänak.

Pulmapeo korralduse eest vastutab Peterburi firma Royal Wedding First Sight. Õhtut juhib Veigo Kaarep. Esineb The Swingers ja Venemaa superstaarisaatest võrsunud laulja Vlada Chuprova.

Veigo Kaarep ütles, et on küll paljudes pulmades õhtujuhiks olnud, kuid nii uhket pulma pole veel korraldanud. "Luban, et tegemist 50 aasta vägevaim pulmaga, kus te käinud olete," ütles Kaarep saabunud külalistele, kellele jagatakse palmimajas šampust ja suupisteid.