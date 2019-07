Palmse mõisa aed täienes pergolaga

Palmse mõisa direktor Maie Urbas kõneles, et eelmisel nädalal istutati pergola sõrestiku juurde kümmekond roniroosi, mis loodetavasti kenasti kasvavad ja jõuavad sügiseks oma võrsed mööda sõrestikku üles ajada. “Järgmisel aastal on loodetavasti juba ilus,” märkis Urbas.

Ka ülejäänud mõisaaia roosid, mida on veidi rohkem kui sadakond, on soetatud roosikasvatajatelt, et need ikka vastu peaksid ja külastajatele pikalt silmailu pakuksid.